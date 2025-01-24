ВСУ предприняли самую массированную атаку на Россию с начала года

ВСУ в ночь на 24 января предприняли самую массированную атаку на 15 российских регионов. По сообщению Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат, в том числе над Москвой и Московской областью.
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