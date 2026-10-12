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Военнослужащие войск БПС группировки «Запад» провели телемост со студентами

Военнослужащие войск БПС группировки «Запад» провели телемост со студентами

Военнослужащие группировки «Запад» провели серию телемостов со студентами высших учебных заведений. Кадры публикует Минобороны РФ.

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