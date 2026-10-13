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Мировое обозрение

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«А мы остались ни с чем»: В Германии потребовали такую же сделку с Россией, как у Трампа

«А мы остались ни с чем»: В Германии потребовали такую же сделку с Россией, как у Трампа

Главное в тезисах: Тезис 1: Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель потребовала от Берлина заключить «дизельную сделку» с Москвой по американскому образцу, заявив: «Мы здесь остаёмся ни с чем».

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