В Тамбове в ДТП с двумя иномарками пострадал ребёнок

ДТП произошло на Рассказовском шоссе города Тамбова. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 48-летний водитель автомобиля "Geely Tugella" при перестроении не убедился в безопасности маневра и создал помеху движущемуся в попутном направлении автомобилю "Great Wall" под управлением 34-летнего мужчины.