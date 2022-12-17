Вячеслав Малафеев: «Если женщина бахнула волосики под каре, ты ее уже не вернешь, парниша. Финита ля комедия»

Вячеслав Малафеев: «Если женщина бахнула волосики под каре, ты ее уже не вернешь, парниша. Финита ля комедия»

Вячеслав Малафеев рассказал о сложностях семейной жизни. «Если женщина бахнула себе волосики под каре, значит, ты ее уже никогда не вернешь, парниша.

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