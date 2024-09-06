9 секретов, которые хранит наш рот

Кажется, что про рот все всё знают, и никаких сюрпризов он уже преподнести не может. Несмотря на то, что все им активно пользуются 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, нераскрытых тайн в нём осталось множество.
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