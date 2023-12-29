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ЭХО РАЙОНА

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Педагог из Рязанского получила знак отличия ГТО

В Минспорте России состоялась церемония вручения государственных и ведомственных наград. Учитель физкультуры из школы №2090 Наталья Доброхотова получила знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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