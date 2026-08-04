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Россельхознадзор временно ограничил транзит мяса птицы из ЕС из-за фальсификации сертификатов

Причина ограничения транзита С 5 августа Россельхознадзор временно ограничил транзит мяса и субпродуктов птицы из стран Евросоюза через территорию России из-за выявления груза с фальсифицированными ветеринарными сертификатами.

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