Ушкуй — древнерусское парусно-гребное судно XI—XV вековПо одной версии, название связано с рекой Оскуй — правым притоком Волхова, где новгородцы строили ладьи.
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