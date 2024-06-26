В Сочи активно ловят “зайцев” Контролёры весь день проверяют выходящих из автобусов пассажиров на предмет оплаты проезда.
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В Сочи активно ловят “зайцев” Контролёры весь день проверяют выходящих из автобусов пассажиров на предмет оплаты проезда.