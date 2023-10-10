NYT: Несмотря на санкции, Россия может опередить США и ЕС по темпу роста ВВП

Экономика Российской Федерации даже спустя полтора года после введении против нее западных санкций, показывает устойчивость, на основании которой можно предположить, что по темпам роста ВВП страна обгонит Евросоюз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки.
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