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WSJ: администрация Трампа рассмотрит возможность ликвидации минобразования США

WSJ: администрация Трампа рассмотрит возможность ликвидации минобразования США

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kyle Mazza Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность ликвидации министерства образования США в рамках кампании по уменьшению государственных расходов и числа госслужащих, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

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