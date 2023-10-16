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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Спартака» Злодеев подписал 1-летний контракт с фармом «Ванкувера»

Форвард Дмитрий Злодеев стал игроком «Эбботсфорда» из АХЛ. 21-летний россиянин подписал с фарм-клубом «Ванкувера» однолетний контракт.

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