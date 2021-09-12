БАЙДЕНА ПОДСТАВЛЯЮТ: СОБРАЛСЯ НА ПОКЛОН К ПУТИНУ

Последние новостиПолитикаБАЙДЕНА ПОДСТАВЛЯЮТ: СОБРАЛСЯ НА ПОКЛОН К ПУТИНУ ADAM SCHULTZ KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Сенсация от украинского интернет-издания "Страна.Вернуться к статье132НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoВладимир SoldatkoLKLiudmila KosteleyДа тут итак ясно, что Байдена собираются скинуть. Но те кто стоит за его спиной ещё "упираются", только им власть попала в руки и опять терять и с позором. Если бы он ушёл по здоровью, это одно. Но с таким "грузом", это другое. И второе. Сейчас у нас ТРИ Сверхдержавы, которые "воюют" междду собой. И перетягивают РФ или КНР на свою сторону. Не получиться с Путиным (он всё же ближе "по крови") пойдут к китайцам. Война может быть неизбежно и на какой стороне будут ДВА, тот и победит. Надо встречаться, но на нетральной территории. В ПРАГЕ. Как раз надо и с М.Земаном "разобраться", а так как он болен (БОГ специально" это устраивает, очень нужно), то надо, чтобы Путин сюда приехал. Но "овёс к лошади не ходит", а здесь Случай (или что-то другое) подвернулся.Всё сходится. Конечно, Чехия маленькая страна.Но иногда БЫВАЕТ "мал золотник, но ДОРОГ". Путин, он имеет соответствующее образование и здесь его опыт (как разведчика) очень нужен. У него работает интуиция.И если есть возможность, её использовать, то ОЧЕНЬ нужно. От Этого зависит многое.Кто знает, к чему это приведёт? Но БОГ на нашей стороне.Только не надо НИКОГО слушать, у нас ведь и в России, есть такие злыдни, что им лучше того же "старого человека" унизить. А встреча, в Москве, это опять отразится на Байдене. Путину тоже не стоит лететь в США, а нетральная страна , в Европе, да ещё "и недружественная, в одной связке" с США, как раз подойдёт. Тем более, что ПРАГА часто использовалась для переговоров. И лучше встретиться до Саммита Большой Двадцатки, который состоится 30-31 октября. Это ВАМ САМ БОГ даёт встречу. Очень надо.Но если это ФЕЙК, то Путину всё равно надо, "выяснить" отношения с М.Земаном. Он всё же на НАШЕЙ стороне. И ОЧЕНЬ болен. можно не успеть, а расставаться ДРУЗЬЯМ на такой ноте....https://www.youtube.com/watch?v=u6sWkzkps_sLKLiudmila KosteleyВот тут как раз, по энергетике.Boris MaxА причём тут Земан вообще? В Чехии премьер пропиндосовский рулит!!!БОБорис ОсиповААлексейНа самом деле США объединяется с Россией, чтобы уничтожить Великую Шумерскую Империю, президент которой буквально только что ездил делать выволочку президенту США. Трепещите , отважные шумеры!))))))))))Комментировать
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