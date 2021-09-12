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БАЙДЕНА ПОДСТАВЛЯЮТ: СОБРАЛСЯ НА ПОКЛОН К ПУТИНУ

БАЙДЕНА ПОДСТАВЛЯЮТ: СОБРАЛСЯ НА ПОКЛОН К ПУТИНУ

ADAM SCHULTZ KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Сенсация от украинского интернет-издания "Страна.

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Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Владимир Soldatko
Liudmila Kosteley
Да тут итак ясно, что Байдена собираются скинуть. Но те кто стоит за его спиной ещё "упираются", только им власть попала в руки и опять терять и с позором. Если бы он ушёл по здоровью, это одно. Но с таким "грузом", это другое. И второе. Сейчас у нас ТРИ Сверхдержавы, которые "воюют" междду собой. И перетягивают РФ или КНР на свою сторону. Не получиться с Путиным (он всё же ближе "по крови") пойдут к китайцам. Война может быть неизбежно и на какой стороне будут ДВА, тот и победит. Надо встречаться, но на нетральной территории. В ПРАГЕ. Как раз надо и с М.Земаном "разобраться", а так как он болен (БОГ специально" это устраивает, очень нужно), то надо, чтобы Путин сюда приехал. Но "овёс к лошади не ходит", а здесь Случай (или что-то другое) подвернулся.Всё сходится. Конечно, Чехия маленькая страна.Но иногда БЫВАЕТ "мал золотник, но ДОРОГ". Путин, он имеет соответствующее образование и здесь его опыт (как разведчика) очень нужен. У него работает интуиция.И если есть возможность, её использовать, то ОЧЕНЬ нужно. От Этого зависит многое.Кто знает, к чему это приведёт? Но БОГ на нашей стороне.Только не надо НИКОГО слушать, у нас ведь и в России, есть такие злыдни, что им лучше того же "старого человека" унизить. А встреча, в Москве, это опять отразится на Байдене. Путину тоже не стоит лететь в США, а нетральная страна , в Европе, да ещё "и недружественная, в одной связке" с США, как раз подойдёт. Тем более, что ПРАГА часто использовалась для переговоров. И лучше встретиться до Саммита Большой Двадцатки, который состоится 30-31 октября. Это ВАМ САМ БОГ даёт встречу. Очень надо.Но если это ФЕЙК, то Путину всё равно надо, "выяснить" отношения с М.Земаном. Он всё же на НАШЕЙ стороне. И ОЧЕНЬ болен. можно не успеть, а расставаться ДРУЗЬЯМ на такой ноте....https://www.youtube.com/watch?v=u6sWkzkps_s
Liudmila Kosteley
Вот тут как раз, по энергетике.
Boris Max
А причём тут Земан вообще? В Чехии премьер пропиндосовский рулит!!!
Борис Осипов
Алексей
На самом деле США объединяется с Россией, чтобы уничтожить Великую Шумерскую Империю, президент которой буквально только что ездил делать выволочку президенту США. Трепещите , отважные шумеры!))))))))))

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