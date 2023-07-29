Новосибирская область направит в зону СВО семь автомобилей УАЗ

Шесть "буханок" и один "Патриот" отправятся к новосибирским бойцам в зону спецоперации.Бойцам новосибирского воинского подразделения в зону проведения специальной военной операции от региона будет передано шесть УАЗов "буханка" и один "Патриот".
Шесть "буханок" и один "Патриот" отправятся к новосибирским бойцам в зону спецоперации.Бойцам новосибирского воинского подразделения в зону проведения специальной военной операции от региона будет передано шесть УАЗов "буханка" и один "Патриот".
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