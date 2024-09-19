Врач назвал шесть причин для остеопороза

Прежде всего, стоит отметить, что остеопороз долгое время может оставаться незамеченным. После наступления определенного возраста, а у женщин это связано с периодом менопаузы, метаболические процессы в организме замедляются, костная структура теряет кальций и фтор, скелет слабеет.