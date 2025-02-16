Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Не брать в плен этих озверевших грязных животных💩👿🤬Аид показал, как ...
  • Михаил Афонин
    бла-блаНовый шаг на пути...
  • Елена Каратеева
    Легко давать советы. Но наверху дураков нет. Власть, как не странно, принимает решения, соответствующие конкретному и..."Запад нас обману...

"Поезд смерти" пришёл из Харькова в Курск. Внутри - следы бесчеловечных преступлений. Раскрыта тайна "зверской резни" спустя 45 лет

"Поезд смерти" пришёл из Харькова в Курск. Внутри - следы бесчеловечных преступлений. Раскрыта тайна "зверской резни" спустя 45 лет

4 июля 1980 года из Харькова в Курск пришёл состав, названный "поездом смерти". Едва открылись двери, людям, стоящим на перроне, открылись последствия "зверской резни".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НК
Наталья Конева
В 80м году не было именных билетов... и багажников под сиденьями тоже... автор- фантазер, хотя происшествие возможно, имело место...
Ответить
7 час.
Сергей Бессонов
Современный тупой графоман. Днепропетровск был таким же городом советской Украины, там тоже была своя милиция. Бред сивой кобылы: 15 пулевых ранений - это ходячий дуршлаг.
Ответить
4 час.
наверх