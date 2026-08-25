Сын Децла рассказал о трудностях карьерного пути в шоу-бизнесе

Антоний Толмацкий, сын Децла, делится сложностями, с которыми сталкивается в музыкальной карьере. Узнаваемое имя приносит как поддержку, так и давление, ограничивая его выбор в работе и усложняя формирование собственного образа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии