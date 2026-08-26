В российских школах разработали инструкции по безопасности, в случае атак БПЛА детям советуют падать и закрывать голову руками

В Свердловской области появились памятки для школьников и педагогов, некоторые регионы уже отменили уличные линейки 1 сентябряВ российских школах готовятся к новому учебному году с учетом участившихся атак беспилотников.
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