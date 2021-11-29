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Александр Терентьев: «С Бородавко работаем над дистанциями, не только над спринтом. Но сегодня спринт идет явно лучше и ставку делаем на него»

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о тренировках в группе Юрия Бородавко.  – Когда ты в 2019 году перешел к Бородавко, то сказал, что хотел попасть именно к нему.

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