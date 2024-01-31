Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Bild (министр): «денег нет» — казна Германии опустела, несмотря на сотни миллиардов налоговых поступлений. Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте увеличились до 85%. Американские войска атакованы по меньшей мере 160 раз на Ближнем Востоке с октября

Bild (министр): «денег нет» — казна Германии опустела, несмотря на сотни миллиардов налоговых поступлений. Расчеты России со странами БРИКС в нацвалюте увеличились до 85%. Американские войска атакованы по меньшей мере 160 раз на Ближнем Востоке с октября

 Zanuda   1) Bild: «денег нет» — казна Германии опустела, несмотря на сотни миллиардов налоговых поступлений Государственный министр Карстен Шнайдер признался в эфире немецкого телевидения: денег больше нет — в бюджете Германии ничего не осталось, хотя налоговые поступления в 2023 году были рекордно высокими и составили около €916 млрд.

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