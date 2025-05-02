Давайте знакомиться. Друзья, у нас новая рубрика. Мы решили рассказать о членах нашей команды, их вкладе в оказание помощи СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Давайте знакомиться. Друзья, у нас новая рубрика. Мы решили рассказать о членах нашей команды, их вкладе в оказание помощи СВО.