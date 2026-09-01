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Регионы России

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Возобновление авиасообщения Саудовской Аравии и России отложено

Возобновление авиасообщения Саудовской Аравии и России отложено

Управление по туризму Саудовской Аравии в России объявило о переносе ранее запланированного на сентябрь возобновления рейсов авиакомпаний Saudia и Flynas между двумя странами.

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