НОЧЬ В Грузии заявили о попытках Украины открыть второй фронт против России

Украинские чиновники хотят открыть в Грузии «второй фронт» против России, заявил во вторник кандидат в премьеры Ираклий Кобахидзе, комментируя дело с задержанием автомобиля со взрывчаткой, направлявшегося из Одессы в Воронеж.
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