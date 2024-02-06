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Русская весна

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НОЧЬ В Грузии заявили о попытках Украины открыть второй фронт против России

НОЧЬ В Грузии заявили о попытках Украины открыть второй фронт против России

Украинские чиновники хотят открыть в Грузии «второй фронт» против России, заявил во вторник кандидат в премьеры Ираклий Кобахидзе, комментируя дело с задержанием автомобиля со взрывчаткой, направлявшегося из Одессы в Воронеж.

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