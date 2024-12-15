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Экс-министр Линднер: Шольц не дает ВСУ Taurus из внутриполитических соображений

Экс-министр Линднер: Шольц не дает ВСУ Taurus из внутриполитических соображений

Бывший министр экономики и глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) заявил, что отказ канцлера Олафа Шольца передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus обусловлен внутриполитическими соображениями.

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