На ВДНХ в Москве стартует акция «Достижения России»

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Акция «Достижения России» стартует в регионах страны 9 ноября. Образовательные мероприятия дополнят программу Международной выставки-форума «Россия» и будут проводиться Российским обществом «Знание» в рамках трека «Знание.
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