"Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN

"Когда пара вступает в брак, они очень воодушевлены, – рассказала "Дни.ру" владелица свадебного агентства Frolova event Ксения Фролова, – Много раз я слышала от молодоженов, как они представляют идеальную семью: поддержка, любовь, внимание.