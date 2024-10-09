"Женам такое не нравится": объявлена подлинная причина внезапного развода SHAMAN

"Когда пара вступает в брак, они очень воодушевлены, – рассказала "Дни.ру" владелица свадебного агентства Frolova event Ксения Фролова, – Много раз я слышала от молодоженов, как они представляют идеальную семью: поддержка, любовь, внимание.
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