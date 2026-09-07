Легкой нефти больше нет: почему русским нефтяникам грозит резкий рост расходов

Несмотря на стабильные объемы добычи, российскую нефтяную отрасль ждет серьезное испытание.Добывать нефть становится всё сложнее, а «легкое» сырье, которое лежало близко к поверхности, постепенно заканчивается.
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