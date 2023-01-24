Несекретные материалы

13 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Путь в никуда.Гомосеком в Австр...
  • ludmila Cernega
    Артисты , в широком смысле, никогда не были элитой ни в одной стране......если вспомнить Иоганна Штрауса и аристократ...Лучше поздно, чем...
  • Леонид Руси
    Так пусть разваливаются и вымирают... Нам эти отбросы не нужны... Они одержимы бесами...Гомосеком в Австр...

Когда и чем закончится конфликт на Украине

Когда и чем закончится конфликт на Украине

Эпиграф: «Зачем нам такой мир, в котором нет места России?» (В. В. Путин) Люди, с недавних пор заинтересовавшиеся политикой, пытаясь с высоты своего дивана оценить сроки окончания СВО, совершенно неверно оценивают цели и задачи противостоящих сторон (а некоторые даже и стороны не в состоянии определить), отсюда и неверные выводы о сроках окончания противостояния и даже обвинения в адрес своего высшего политического руководства, избравшего якобы, с их точки зрения, совершенно неверную тактику ведения БД и даже подозрения в предательстве им (то бишь руководством) национальных интересов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх