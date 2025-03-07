Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Кувшиновском округе фальсификат сливочного масла

В феврале 2025 года инспектором отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям была отобрана проба пищевой продукции в социальном объекте Тверской области.
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