БРИКС: финансовая координация – первый этап валютной интеграции

В канун межгосударственного саммита БРИКС озвучена стратегия валютного финансирования проектов Новым банком развития (НБР) БРИКС в странах-участницах этой группы, исключающая финансирование в западных валютах.
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