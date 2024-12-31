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Царьград

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"Всего два дня": Судьбоносную новогоднюю ночь с Путиным рассекретил корреспондент кремлёвского пула

"Всего два дня": Судьбоносную новогоднюю ночь с Путиным рассекретил корреспондент кремлёвского пула

Корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев вспомнил о срочной новогодней командировке, которая стала значимой не только для него, но и для всей страны.

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