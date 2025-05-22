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Царьград

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"Золотая судья" Хахалева ещё в марте покинула Азербайджан

"Золотая судья" Хахалева ещё в марте покинула Азербайджан

Власти Азербайджана отказались экстрадировать экс-судью в Россию, где она объявлена в розыск.В марте 2025 года экс-судья Елена Хахалева, которая была объявлена в розыск в России, покинула Азербайджан и отправилась в другую страну.

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