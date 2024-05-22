Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы

Для москвичей и гостей столицы подготовлен яркий и интересный масштабный проект «Лето в Москве». Жителей и гостей Москвы ждут концерты, мастер-классы, кулинарные проекты, спортивные состязания, благотворительные акции и другие мероприятия.
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