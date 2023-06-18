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Тотал в ставках: особенности разных видов спорта

Тотал в ставках: особенности разных видов спорта

Разбираемся в том, что такое тотал в ставках и каким он бывает в разных видах спорта. Определение тотала в ставках Тотал в букмекерских ставках — тип ставки на общее количество голов, очков, геймов или других счетных единиц спортивного события.

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