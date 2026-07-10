В Екатеринбурге нашли нарушения в работе частного детсада после заражения детей

В одном из частных детских садов Екатеринбурга произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор Свердловской области по итогам проверки выявил множество нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
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