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Газета.ру

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В Екатеринбурге нашли нарушения в работе частного детсада после заражения детей

В Екатеринбурге нашли нарушения в работе частного детсада после заражения детей

В одном из частных детских садов Екатеринбурга произошла вспышка энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор Свердловской области по итогам проверки выявил множество нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

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