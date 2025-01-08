Руководитель Морспасслужбы рассказал, как уберут с отмели потерпевший крушение танкер в Керченском проливе

Руководитель Морспасслужбы рассказал, как уберут с отмели потерпевший крушение танкер в Керченском проливеРуководитель Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал, какие работы будут проводить с затонувшими судами в Керченском проливе.
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