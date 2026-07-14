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Газета.ру

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Mothership: в Китае заступившемуся за женщину мужчине откусили нос

Mothership: в Китае заступившемуся за женщину мужчине откусили нос

В Китае мужчине, заступившемуся за женщину, откусили нос, пишет Mothership. В китайской провинции Хунань 69-летний Цзэн Фаньлинь лишился части носа, пытаясь остановить мужчину, который нападал на женщину в общественном месте.

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