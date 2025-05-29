"Эта история будет продолжаться, может, ещё год". Артемий Лебедев высказался о суде с Екатериной Мизулиной

Артемий Лебедев, который недавно проиграл суд о защите чести и достоинства главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, раскрыл его подробности.
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