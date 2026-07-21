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«Динамо» Минск подписало пробный контракт с 21-летним Мальцевым. Форвард играл за «Адмирал» в прошлом сезоне

« Динамо » Минск объявило о заключении пробного договора с Максимом Мальцевым . 21-летний форвард в прошлом сезоне выступал за « Адмирал » на правах аренды из « Локомотива ».

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