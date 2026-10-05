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Нижегородская правда

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Вторую подряд победу одержала Екатерина Гольцева на шахматном Суперфинале

Вторую подряд победу одержала Екатерина Гольцева на шахматном Суперфинале

В Ростове-на-Дону сегодня прошли партии 5‑го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам, который принёс нижегородке Екатерине Гольцевой вторую победу.

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