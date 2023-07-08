Вот для этого и необходимо возродить СМЕРШ

Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни, и в особенности, посвященные СВО В числе тех, кому было отказано в выступлении, оказались и участники спецоперации, и даже депутаты губдумы.