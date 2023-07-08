Страна и люди

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Вот для этого и необходимо возродить СМЕРШ

Вот для этого и необходимо возродить СМЕРШ

Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни, и в особенности, посвященные СВО В числе тех, кому было отказано в выступлении, оказались и участники спецоперации, и даже депутаты губдумы.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Острый и правильный вопрос.
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13 час.
Валерий Вадимов
Когда же порядок в расее будет...ау тов.Сталин выйди на неделю...
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13 час.
анатолий ориничев
Ох, не получится у него за неделю-то - месячишка на три бы!!!
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12 час.

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