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Суд отказался отпустить из СИЗО главного связиста Вооруженных сил генерала Шамарина

Суд отказался отпустить из СИЗО главного связиста Вооруженных сил генерала Шамарина

Второй Западный военный окружной суде в Москве 13 июня отказался отпустить под домашний арест начальника Главного управления связи ВС, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на сумму 36 млн рублей.

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