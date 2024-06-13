Суд отказался отпустить из СИЗО главного связиста Вооруженных сил генерала Шамарина

Второй Западный военный окружной суде в Москве 13 июня отказался отпустить под домашний арест начальника Главного управления связи ВС, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на сумму 36 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии