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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пашинян предложил изменить границы двух стран

Пашинян предложил изменить границы двух стран

Пашинян предложил передвинуть границы между Арменией и АзербайджаномПремьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале опубликовал видео, в котором изложил свое видение будущего мира с Азербайджаном.

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