Пашинян предложил изменить границы двух стран

Пашинян предложил передвинуть границы между Арменией и АзербайджаномПремьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале опубликовал видео, в котором изложил свое видение будущего мира с Азербайджаном.
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Свежие комментарии
- ВС Наивность госуда...
- Зачем России нужн...
- Зачем России нужн...
Что ни сделает дурак, всё он сделает не так.
Их не зря же так поделили, и войны ничего не исправили. Пожалеют обе страны после обмена.