«Это интересно!»: 22 любопытных фото, которыми поделились пользователи сети

Пользователи сети поделились маленькими открытиями, которые им удалось сделать… И, знаете, это очень интересно! Например, вы догадывались, что в мире существует черная кукуруза? Или мемориал первой обезьяне в космосе, на который регулярно кладут свежие бананы? Это лишь незначительная часть интересностей, которые ждут вас ниже.