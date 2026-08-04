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Татар-информ

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Минниханов поздравил победителей этапа Кубка Раиса РТ среди ветеранов СВО

Минниханов поздравил победителей этапа Кубка Раиса РТ среди ветеранов СВО

Фото: max.ru/rustamminnikhanov Победителей этапа II Кубка Раиса Татарстана среди ветеранов специальной военной операции по фиджитал-спорту на своих страницах в социальных сетях поздравил руководитель региона Рустам Минниханов.

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