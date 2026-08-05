МО Молдавии заявило о планах создать силы теробороны по примеру Украины

Минобороны Молдавии считает необходимым сформировать силы территориальной обороны, как на Украине, говорится в программе реализации Национальной стратегии обороны на 2026-2030 годы, утвержденной правительством и опубликованной на его сайте.
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