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В женской колонии в Атырауской области прошла беседа о вреде наркотиков

В женской колонии в Атырауской области прошла беседа о вреде наркотиков

В женской колонии состоялась профилактическая антинаркотическая встреча с отбывающими наказание. В целях обеспечения межведомственной координации и правовой пропаганды сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности и СПИД центра Атырауской области проведена разъяснительная работа и профилактические мероприятия (лекция) уголовного преследования в сфере незаконного оборота наркотиков среди граждан, отбывающих наказание в женской колонии УГ 157/11 учреждения уголовно-исполнительной системы.

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