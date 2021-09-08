В женской колонии в Атырауской области прошла беседа о вреде наркотиков

В женской колонии состоялась профилактическая антинаркотическая встреча с отбывающими наказание. В целях обеспечения межведомственной координации и правовой пропаганды сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности и СПИД центра Атырауской области проведена разъяснительная работа и профилактические мероприятия (лекция) уголовного преследования в сфере незаконного оборота наркотиков среди граждан, отбывающих наказание в женской колонии УГ 157/11 учреждения уголовно-исполнительной системы.