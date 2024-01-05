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Операция «Возмездие за Белгород» началась

Операция «Возмездие за Белгород» началась

  Российские войска выработали новую тактику уничтожения украинских РСЗО. За последние дни таким образом были нейтрализованы несколько пусковых установок «Ольха» и HIMARS, пишет военное издание Eurasian Times.

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Комментарии
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Юрий Николаев
Ну что же,дай то Бог, нашим ребяткам угробить эту пиндосовскую железяку!
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8 час.
ВН
Валерий Николаевич
Сколько таких пустых постов! Заголовок кричащий, а факты с иноисточников и количество пораженной техники суммарно с начала &quot;контрнаступа&quot;, т.е. за год. Автор держит нас за дураков? Ну, тогда он(она).....
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6 час.
В С
Желательно бы и пЕндосов, вместе с железякой.
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4 час.

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