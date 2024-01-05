Операция «Возмездие за Белгород» началась

Ну что же,дай то Бог, нашим ребяткам угробить эту пиндосовскую железяку!

ВН

Валерий Николаевич

Сколько таких пустых постов! Заголовок кричащий, а факты с иноисточников и количество пораженной техники суммарно с начала "контрнаступа", т.е. за год. Автор держит нас за дураков? Ну, тогда он(она).....