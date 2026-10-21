В селе Лесное Конобеево состоялось долгожданное открытие местного ДК. Как сообщила администрация Шацкого округа, там прошел капитальный ремонт, которого здание не видело долгие годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым